Мы команда разработчиков, которые сделали этот сайт с одной целью — зарабатывать на казино. И нет, мы не просто крутим слоты в надежде поймать хороший выигрыш или бонуску. Наша квалификация позволяет взламывать скриптовые казино и находить в них баги, схемы и алгоритмы, которые позволяют нам жить жизнью, о которой многие МЕЧТАЮТ.

В блоге “Вулкану НЕТ” ты найдешь рабочие схемы для казино Вулкан, с которых сможешь зарабатывать от 5 000 до 80 000 ₽ ЕЖЕДНЕВНО. Подумай только: ты будешь получать КАЖДЫЙ день чью-то МЕСЯЧНУЮ зарплату. Хватит жить на съемной хате, кататься в час пик на общественном транспорте, отдавать деньги банкам и покупать андройд-смартфоны по 10 тысяч. С нами ты:

съездишь с партнером в отпуск, о котором ты давно мечтаешь,

поможешь родителям, ведь они заслужили это своей заботой,

подаришь желанный подарок своему ребенку,

закроешь кредиты, которые сосут из тебя силы и деньги,

купишь последний айфон себе и партнеру и даже не ощутишь, что что-то потратил,

арендуешь и даже купишь автомобиль премиум класса.

Нравится? Кажется, что это все невозможно, и этой жизнью будет жить кто-то другой, но точно не ты? Просто следуй за нами, мы уже сделали богатыми сотни людей, сделаем и тебя:





















Как мы это делаем? Все происходит благодаря двум пунктам:

Работаем только со скриптовыми казино. В онлайн гемблинге принято различать лицензионные и скриптовые казино. Лицензионные регулируются законами Кюрасао или Мальты. Каждый спин просчитывается генератором случайных чисел(ГСЧ) на серверах разработчика. Вулкан же является скриптовым казино и работа всех слотов идет на слабых и незащищенных серверах, которые арендовали владельцы скрипта. До них легко добраться, и мы знаем как. Находим казино Вулкан, которое платит. На этом бренде паразитировали все. Мы успели изучить больше 120(!) Вулканов: Платинум, Делюкс, Старс, Гранд, 24 и других. Нередко сайт казино - это кидалово: помимо скрученной до 70% отдачи (в нормальных слотах она должна быть в районе 95%!), вам так выебут мозг, если вы попытаетесь вывести деньги, что вы оставите все попытки и зальете деньги там же. Поэтому ищем клуб, который платит и под него готовим схему.

Именно поэтому в последние годы появилось куча блогов по обману казино(антивулкан, обмани казино, грабим казино и прочие) выкладывают схемы только для казино Вулкан. В лицензионных казино вы не сможет найти выигрышных комбинаций и там надо играть честно, иначе получите бан без получения выплаты.

Выбирай любую из схем ниже и начни уже по-настоящему зарабатывать.

1. Схема Dolphin’s Pearl Deluxe

Статус схемы: Работает (Последняя проверка: 24.09.2021).

Регистрируемся на сайте этого казино Вулкан.

Вносим депозит: 1180 рублей (этого хватит на 2 прохода по схеме).

Находим в списке слотов именно Dolphin’s Pearl Deluxe, как показано на скрине.

Играем по схеме(просто нажимай “+” или “-” по бокам от нужного параметра в слоте):

5 Линий — Ставка/Линия 4 — жмем кнопку «Старт» 5 раз. 3 Линии — Ставка/Линия 30 — жмем кнопку «Старт» 2 раза. 5 Линий — Ставка/Линия 10 — жмем кнопку «Старт» 5 раз. 10 Линий — Ставка/Линия 1 — жмем кнопку «Старт» 6 раз.

Как только нажмешь «Старт» последний раз, слот даст или BIG WIN или 3 жемчужины и начнет бонусную игру. Бонусная игра - это 15 бесплатных вращений, за которые тебе точно насыплет денег.

Ты получишь: от 8 000 до 37 000 рублей.

Безопасная сумма для вывода — до 40 000 рублей. Это значит, что схему можно проходить несколько раз, пока не приблизишься к этой сумме. Если ты близко к этой цифре, прекращай игру и ставь деньги на вывод. Можешь отдыхать до следующего дня. Ты молодцом!

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2. Схема Resident

Любимый многими слот.. мы ломанули и его.

Статус схемы: Работает (Последняя проверка: 24.09.2021).

Регистрируемся на сайте этого казино Вулкан.

Пополняем баланс на: 960 рублей (этого хватит на 2 прохода по схеме).

Находим среди игр слот Resident. Не можешь найти - воспользуйся поиском.

Играем по схеме(выбираешь число линий, затем нажимаешь кнопку “Ставка” и ставишь столько, сколько написано ниже):

1 Линия - Ставка 20 - жмем «Старт» 1 раз. 9 Линий - Ставка 90 - жмем «Старт» 4 раза. 5 Линий - Ставка 50 - жмем «Старт» 2 раза.

Аналогично предыдущей схеме, после последнего вращения ты получишь жирную комбинацию либо бонусную игру.

Бонусную игру играй так: самый левый сейф, самый правый сейф, левый сейф, правый сейф. Проверенная годами тактика.

Ты получишь: от 3 000 до 22 000 рублей.

Безопасная сумма вывода также до 40 000 рублей. Поднял - поставь на вывод. Поздравляем.

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3. Схема Book of Ra Deluxe

Все любят книжечки. Мы тоже любим книжечки и очень хорошо на них поднимаем.

Статус схемы: Не работает (Последняя проверка: 24.09.2021).

Регистрируемся на сайте этого казино Вулкан.

Пополняем баланс на: 1410 рублей (этого хватит на 2 прохода по схеме).

Выбираем именно Book of Ra Deluxe. Тут аккуратно: книжек очень много, порядка 7 штук, но нам нужен именно Book of Ra Deluxe без цифр и других слов!

Играем по схеме(просто нажимай “+” или “-” по бокам от нужного параметра в слоте):

2 Линии — Ставка/Линия 30 — жмем кнопку «Старт» 2 раза. 5 Линий — Ставка/Линия 25 — жмем кнопку «Старт» 5 раз. 1 Линия — Ставка/Линия 100 — жмем кнопку «Старт» 1 раз. 7 Линий — Ставка/Линия 20 — жмем кнопку «Старт» 3 раза.

Также после последнего спина получаешь хороший выигрыш либо 3 книжки и начинается бонусная игра с бесплатными вращениями. Бонуска в Book of Ra Deluxe - одно удовольствие. С деньгами, естественно.

Ты получишь: от 9 000 до 56 000 рублей.

Безопасная сумма вывода также до 40 000 рублей. Если поднял больше - просто не играй дальше, ставь на вывод. Жди свои призовые на карту.

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4. Схема Bananas Go Bahamas

Про этот слот мало кто слышал, но мы нашли работающую схему под него, поэтому милости просим.

Статус схемы: Работает (Последняя проверка: 24.09.2021).

Регистрируемся на сайте этого казино Вулкан.

Пополняем баланс на: 1100 рублей (этого хватит на 2 прохода по схеме).

Выбираем среди игровых автоматов слот Bananas Go Bahamas. Не ошибешься - он тут один.

Играем по схеме(линии выбираешь нажатием на кнопку, а ставка выбирается нажатием красной кнопки «мин.ставка»):

3 Линии — Ставка/Линия 20 — жмем кнопку «Старт» 3 раза. 7 Линий — Ставка/Линия 3 — жмем кнопку «Старт» 4 раза. 1 Линия — Ставка/Линия 2 — жмем кнопку «Старт» 8 раз. 9 Линий — Ставка/Линия 10 — жмем кнопку «Старт» 3 раза.

Последний спин запускает 45 бесплатных вращений(3 чемодана) либо большое умножение. В бананке очень щедрые фриспины, за это мы ее любим, можно выиграть нереально много.

Ты получишь: от 25 000 до 88 000 рублей.

Безопасная сумма вывода также до 40 000 рублей. Ставим 100к1, что ты поднимешь больше, просто ставь их на вывод и не играй до следующего дня.

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5. Схема Fruit Cocktail

Некоторые из вас познакомились с казино только благодаря клубничкам. Они как первая любовь, и их мы тоже разгадали.

Статус схемы: Работает (Последняя проверка: 24.09.2021).

Регистрируемся на сайте этого казино Вулкан.

Пополняем баланс на: 1250 рублей (этого хватит на 2 прохода по схеме).

Находим среди игр слот Fruit Cocktail. Не можешь найти - воспользуйся поиском.

Играем по схеме(выбираешь число линий, затем нажимаешь кнопку “Ставка” и ставишь столько, сколько написано ниже):

5 Линий - Ставка 50 - жмем «Старт» 4 раза. 1 Линия - Ставка 20 - жмем «Старт» 1 раз. 7 Линий - Ставка 70 - жмем «Старт» 4 раза. 1 Линия - Ставка 100 - жмем «Старт» 1 раз. 5 Линий - Ставка 25 - жмем «Старт» 1 раз.

Все как обычно: либо большой выигрыш либо бонусная игра.

Ты получишь: от 4 000 до 55 000 рублей.

Безопасная сумма вывода также до 40 000 рублей. Поднял - поставь на вывод. Наши поздравления.

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Работают ли схемы для казино Вулкан в 2021 году?

Всегда находятся люди, которые скептически относятся к этим стратегиям. Сама мысль обмануть казино кажется им чем-то невозможным. Но на деле те, кто успевает отыграть рабочую схему, тот успевает заработать на вулкане. А кто долго думает потом пишут отзывы, что обыграть казино невозможно, схемы это развод и весь мир сплошной обман.

Отвечаю на основные вопросы при игре по схеме:

Работают ли схемы? Если бы они не работали, не было бы ни нас, ни этого сайта, ни сотен людей, которые стали богатыми.

Если бы они не работали, не было бы ни нас, ни этого сайта, ни сотен людей, которые стали богатыми. Почему такой депозит? Пускай тебя не смущают депозиты размером в 1000-1500 рублей. Выиграть в вулкане с 50 или 100 рублей просто невозможно. Этого хватит на 5 или 10 спинов - для казино это ничто.

Пускай тебя не смущают депозиты размером в 1000-1500 рублей. Выиграть в вулкане с 50 или 100 рублей просто невозможно. Этого хватит на 5 или 10 спинов - для казино это ничто. Можно играть схему на демо-счете? Бессмысленно. Демо-режим нужен, чтобы бесплатно познакомиться со слотом. Схемы там не работают.

Бессмысленно. Демо-режим нужен, чтобы бесплатно познакомиться со слотом. Схемы там не работают. Какой можно ожидать выигрыш? По каждой схеме своя прибыль. Мы не раз выносили 100 000 - 200 000 рублей с игрового автомата, на котором схема не предполагает выигрыш больше 40к.

По каждой схеме своя прибыль. Мы не раз выносили 100 000 - 200 000 рублей с игрового автомата, на котором схема не предполагает выигрыш больше 40к. В каком казино Вулкан работают ваши схемы? Последний месяц мы находим алгоритмы для Вулкан Клуб, Вулкан 24, Вулкан Платинум, Вулкан Старс, Вулкан Гранд. У каждой схемы можешь найти ссылку на казино, в котором она сработает.

Последний месяц мы находим алгоритмы для Вулкан Клуб, Вулкан 24, Вулкан Платинум, Вулкан Старс, Вулкан Гранд. У каждой схемы можешь найти ссылку на казино, в котором она сработает. Схема не сработала, что делать? Есть 3%-ный шанс, что после выполнения всех шагов слот не даст выигрыш. Просто еще раз повтори все этапы. Как раз для этого мы рекомендуем вносить столько денег, чтобы хватило на 2 прохода.

Как обыграть казино Вулкан: 6 советов

Мы с тобой собираемся обыграть казино, но запомни, там работают не дураки. Именно поэтому ты должен придерживаться простых правил, чтобы после открутки схемы получить свои деньги:

При регистрации укажи реальные данные. Твое Ф.И.О., почта и номер телефона должны быть настоящими. Казино может запросить верификацию документов и тебе придется подтвердить эти данные. Пускай это тебя не пугает, верификация — обычная практика для казино. Прогрей свой аккаунт. Старайся вести себя как обычный игрок. Например, сначала поиграй в демо-версии 2-3 слотов. Этот пункт не влияет на успех схемы, он необходим для того, чтобы ваша игра в казино выглядела естественно. Четко следуй схеме. Схемы срабатывают с вероятностью 95%. Если после прохода по алгоритму слот не дал заработать, очень вероятно, что вы допустили ошибку. Просто пройдите еще раз. Алгоритмы могут блокироваться. Если вы видите, что у стратегии стоит статус «Работает», то казино не спалило данный баг, и его можно использовать. Каждая опубликованная схема проверяется дважды в день. Играй на компьютере и на мобильном. Все стратегии работают для обоих версий. Не выходи за лимиты. Если указан лимит в 40 000 рублей, значит за него нельзя заходить. Передохни, завтра вернешься за новым выигрышем.

Ждем твоих скринов твоих выигрышей, вопросов и других комментариев.